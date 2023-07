La Nissan GT-R protagonista del film Gran Turismo andrà all'asta

L’atteso film basato sulla saga videoludica Gran Turismo arriverà in Italia il 20 settembre e racconterà la storia di Jann Mardenborough. L'inglese è diventato un pilota professionista partendo dalla sua passione nei confronti del titolo racing firmato Polyphony Digital.

A breve, i più grandi fan di Gran Turismo si sfideranno in una succosa asta: in palio c’è la Nissan GT-R Nismo GT3 utilizzata nelle riprese del film. L’esemplare appartiene a Darren Cox, il creatore della GT Academy, un’iniziativa che ha permesso a molti piloti virtuali di trasformarsi in piloti professionisti. La GT-R è la vera protagonista del film ed accompagna Mardenborough, interpretato nell’occasione da Archie Madekwe, durante l’intera pellicola.

Questa Nissan GT-R Nismo GT3 ha anche preso parte a svariate gare ufficiali, tra cui spicca il nono posto alla 24 Ore del Nürburgring del 2015. La vettura è pronta per la pista e sarà messa all’asta il 25 agosto da Silverstone Auctions. Gli organizzatori prevedono che verrà venduta ad una cifra compresa tra i 260.000 e i 320.000 euro. La stessa casa d’aste ha recentemente venduto una TVR Cerbera Speed 12, un modello che i giocatori di Gran Turismo conoscono bene.

Il film di Gran Turismo è diretto da Neill Blomkamp, mentre il creatore della serie videoludica, Kazunori Yamauchi, ricopre il ruolo di produttore esecutivo. Nel cast troviamo attori del calibro di David Harbour, famoso per Stringer Things, Orlando Bloom e Darren Barnet. (immagini: Silverstone Auctions)