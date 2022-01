Nissan GT-R Nismo sfida l'Autobahn: guardate come sfreccia!

La Nissan GT-R ha ufficialmente salutato il Super GT dopo tredici anni di storia, lasciando spazio alla nuova Z. La storia della supercar nipponica è riconosciuta da tutti gli appassionati di auto: alcuni di essi la ammirano tanto da averne una, come mostra questo video filmato nell’Autobahn e in altre strade tedesche.

Grazie al canale YouTube AutoTopNL possiamo ammirare in un filmato dallo stile POV (Point-of-View, ergo in prima persona) la guida di una Nissan GT-R Nismo R35 tra test di accelerazione e corsa a massima velocità, per un’esperienza di guida completa.

Il kit in questione presenta un motore V6 da 3,8 litri per ben 600 cavalli, assieme a freni Brembo Carbon Ceramic per una maggiore potenza di arresto e configurazione delle sospensioni rivista a completare il pacchetto Nismo. Infine, troviamo un cofano, un tetto e dei parafanghi anteriori in fibra di carbonio per ridurre il peso e abbassare il baricentro della GT-R.

L’obiettivo è chiaramente quello di rendere la Nissan GT-R Nismo R35 perfetta su pista e altrettanto adatta a godersi l’esperienza di guida su strade secondarie, specialmente in un contesto come quello della Germania dove sfrecciare in autostrada è quasi un “must”. Insomma, godetevi il video!

Dieci giorni fa abbiamo visto, invece, una Nissan Skyline GT-R “Hakosuka” con un V8 da 800 CV per NASCAR.