Una Nissan GT-R elettrica nel 2030 con batterie allo stato solido

Che vi piaccia o meno, la nuova tecnologia elettrica andrà a modificare radicalmente il DNA di alcune sportive leggendarie del mercato, come la Nissan GT-R - che diventerà la Nissan Hyper Force EV. Secondo gli ultimi rumor, la nuova variante elettrica potrebbe arrivare nel 2030 con batterie allo stato solido.

Oggi il più grande ostacolo delle auto elettriche è il peso, dovuto soprattutto a causa delle batterie. Gli ingombranti e pesanti Battery Pack rendono le elettriche sportive eccessivamente goffe, per i produttori dunque è impossibile replicare le prestazioni delle controparti termiche (di tenuta di strada e feeling di guida, più che di accelerazione). Le cose però potrebbero cambiare con l’avvento delle batterie allo stato solido, che promettono meno ingombro a fronte di una densità maggiore, il giusto compromesso per le sportive elettriche.

Ebbene la prossima Nissan Hyper Force EV, erede spirituale della GT-R, potrebbe vantare proprio un’innovativa batteria allo stato solido, con motori elettrici in grado di erogare fino a 1.000 kW di potenza, ovvero 1.341 CV. La vettura offrirebbe anche la trazione integrale grazie alla tecnologia di Nissan e-4ORCE, già vista in funzione su Nissan Ariya, il SUV elettrico da meno di 35.000 euro. All’esterno la Hyper Force potrebbe ricordare il Tesla Cybertruck per alcune forme spigolose e la sua carrozzeria simil-acciaio, anche se il design sarebbe infarcito di elementi provenienti dalla tradizione Skyline (quello che abbiamo visto è in ogni caso un prototipo). Siamo davvero curiosi di scoprire come sarà la vettura finale, realizzata in collaborazione con il reparto NISMO.

Nel frattempo ricordiamo che la serie Nissan Hyper potrebbe condizionare anche le nuove Juke e Qashqai elettriche.