La Nissan GT-R Black Edition di Sebastian Vettel è in vendita e ha solo 150 km

Sebastian Vettel ha collezionato numerose fuoriserie fra cui una spettacolare Nissan GT-R Black Edition. Si tratta di una versione ultraperformante della supercar giapponese, in grado di erogare una potenza da 550 cavalli.

Ebbene, se per caso foste degli amanti della fuoriserie nipponica, sappiate che Sebastian Vettel, che recentemente ha annunciato il ritiro dalla Formula 1, ha deciso di mettere in vendita il suo gioiello, e c'è di più. Oltre al prestigio di trovarci di fronte ad un'auto appartenuta ad un campionissimo dello sport come l'ex pilota tedesco, la Nissan GT-R Black Edition è di fatto nuova di zecca, visto che il suo ormai ex proprietario non l'ha mai utilizzata.

Al momento la coupé si trova presso il concessionario tedesco Cartique che l'ha messa in vendita a poco meno di trecentomila euro, per l'esattezza 297.500, praticamente più di una Ferrari nuova. Il contachilometri segna però solo 150 chilometri in dieci anni, di conseguenza stiamo parlando di un vero e proprio gioiello: difficile infatti trovare un'altra Black Edition del 2012 con questo basso chilometraggio.

Evidentemente il buon Vettel non ha mai avuto il tempo di utilizzarla o forse, essendone estasiato, l'ha tenuta in garage da ammirare senza mai volerla utilizzare fino in fondo. E' probabile inoltre che Seb abbia ricevuto in regalo la Nissan GT-R total black visto che in quegli anni era un pilota Red Bull, scuderia che aveva una partnership con Infiniti, a sua volta brand di lusso della Nissan. Al di là "dell'aspetto Vettel", la GT-R Black Edition rappresenta una vera belva delle strade, la versione più esclusiva e nel contempo dotata di più accessori della splendida GT-R serie R35 con tanto di un motore V6 biturbo da ben 550 cavalli e 612 Nm di coppia, cambio a doppia frizione con 6 rapporti, trazione integrale, e tutto assemblato a mano.

Gli interni sono da mille e una notte, con inserti in nero lucido, full optional, e sedili a firma Recaro. Ovviamente Sebastian Vettel non è l'unico pilota di Formula 1 amante delle fuoriserie: recentemente Fernando Alonso ha mostrato la sua Aston Martin DBX, l'ultimo bolide apparso nel suo garage.