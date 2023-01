Nissan GT-R 2024: la supercar giapponese si rifà il trucco, ed è uno spettacolo

Così come previsto è stata finalmente svelata al Salone di Tokyo 2023, che prende il via oggi, la nuova e attesa Nissan GT-R 2024. Si tratta di un restyling del precedente modello e la rivisitazione ha riguardato l'esterno della supercar nipponica quanto gli interni.

Le prime novità appaiono evidenti nel paraurti anteriore, con la Nissan GT-R 2024 che mostra delle inedite griglie sia nella zona inferiore che superiore: in quest'ultimo caso si possono notare delle forme assottigliate, mentre nel primo caso si trova un'apertura squadrata per far confluire l'aria e l'alloggiamento per le luci a forma esagonale. Novità ovviamente anche sul retro, a cominciare dalla modifica al deflettore nella zona dei quattro scarichi, che rende il tutto davvero riuscito. Stando a quanto spiegato da Nissan, la nuova carrozzeria aumenta la deportanza mantenendo comunque un ottimo coefficiente di resistenza aerodinamica pari a 0.26, lo stesso del precedente modello.

Nissan GT-R 2024 magnifica fuori ma anche e soprattutto nel suo cuore, il motore V6 biturbo da 3,8 litri costruito interamente a mano, in grado di raggiungere una potenza di 565 cavalli e 467 Nm di coppia. La trazione è integrale, l'ET-S di Nissan, e può variare la ripartizione della coppia dalla parte anteriore a quella posteriore a seconda delle condizioni di guida, mentre il cambio è automatico a doppia frizione a sei marcie. Previsti anche gli ammortizzatori regolabili Bilstein DampTronic, ma anche i freni Brembo, mentre i cerchi in lega sono RAYS da 20 pollici.

Nissan ha presentato anche la sua versione più spinta della nuova GT-R, la Nismo, dotata di un'aletta in carbonio più grande rispetto al modello di serie, ma anche un nuovo splitter e un nuovo diffusore dell'aria. Anche gli pneumatici sono stati allargati, e non mancano altri elementi in carbonio come ad esempio i rotori e il tetto. La novità è rappresentata dal differenziale a slittamento limitato per l'asse anteriore, mentre la potenza di 600 cavalli è rimasta invariata.

Infine la versione GT-R T-spec, con l'aggiunta di freni in carbonio-ceramica, parafanghi anteriori più larghi e la calibrazione del controllo di stabilità dal Nismo. Presenti inoltre due colorazioni esclusive riprese dalla vecchia Skyline GT-R R34, leggasi Millennium jade e Midnight purple.

La nuova fuoriserie Nissan arriverà nei concessionari a primavera, nel frattempo potreste tentare la fortuna acquistando la GT-R Black Edition di Vettel messa di recente all'asta. Il bolide giapponese è una supercar riconosciuta all'unanimità e apprezzata dagli addetti ai lavori per la sua bellezza e nel contempo potenza, e lo si capisce anche dal video in cui un 75enne è stato in grado di sfrecciare a 350 km/h proprio con una GT-R.