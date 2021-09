Nissan, l'ex CEO Carlos Ghosn la definisce 'noiosa e mediocre'

Per Carlos Ghosn il ruolo di CEO dell'alleanza Renault-Nissan-Mitsubishi è coinciso con la fine della sua carriera manageriale, in seguito all'arresto del novembre 2018 per la grave accusa di illeciti finanziari.

Nel dicembre 2019 Ghosn fuggì da Tokyo, dove era in libertà vigilata, con una rocambolesca fuga i cui dettagli non sono ancora chiari, che lo portò a Beirut. Oggi l'ex CEO ha rilasciato una nuova intervista a Fox Business, in occasione del lancio del suo libro Broken Alliances. Ghosn ha affermato che nell'alleanza non vigeva la collaborazione che aveva sperato, ogni casa automobilistica voleva semplicemente più autonomia.

Il manager libanese, nato in Brasile, ha parole durissime verso lo stato attuale di Nissan: “Nissan è tornata a quello che era nel 1999, purtroppo, dopo 19 anni di lavoro, è un'azienda noiosa e mediocre che farà fatica a trovare il suo posto nell'industria automobilistica”, aggiungendo “stavamo costruendo un sistema in cui questa azienda sarebbe stata parte di un qualcosa di completamente nuovo, puntando molto sull'innovazione tecnica”.

Secondo Ghosn le problematiche nacquero soprattutto a causa dei comportamenti dei governi: quello giapponese non era collaborativo poiché credeva che l'equilibrio tra le aziende non fosse rispettato, mentre quello francese stava agendo come se Renault avesse una quota nell'alleanza molto maggiore rispetto alla realtà.

Ghosn si sente un capro espiatorio, sfruttato per fermare la fusione e lo sviluppo del gruppo. A suo avviso una prova è nel trattamento a Greg Kelly, ex dirigente Nissan arrestato in Giappone con l'accusa di non aver denunciato Ghosn.

Ovviamente abbiamo ascoltato una sola campana, questa è esclusivamente la versione dei fatti di Carlos Ghosn, sorretti dalla sua cinica visione sull'alleanza. Considerando lo status dell'ex CEO immaginiamo che non arriverà alcuna replica ufficiale.