Nissan, l'ex CEO Carlos Ghosn ha chiesto 1 miliardo di dollari di risarcimento

Carlos Ghosn, ex presidente e CEO di Nissan ha fatto causa alla casa automobilistica, a due società legate e a 10 individui per averlo estromesso dalla presidenza nel 2018, provocando a suo avviso “gravi danni” alle sue finanze e alla sua reputazione.

Ghosn fu l’artefice dell’Alleanza tra Nissan e Renault, che vide nel 2017 anche l’introduzione di Mitsubishi, portandola fino al terzo posto tra i gruppi automobilistici. Nel novembre 2018 Ghosn è stato arrestato a Tokyo per presunta cattiva condotta finanziaria. Nel dicembre 2019 la rocambolesca fuga in aereo che lo ha portato dalla libertà vigilata in Giappone alla latitanza in Libano. L’ex super manager brasiliano ha presentato la richiesta nei confronti di Nissan proprio alla Corte di Cassazione in Libano.

I documenti relativi alla causa sono stati visionati da Bloomberg e Reuters. Secondo quest'ultima, l’azione legale, avviata il 18 maggio 2023, accusa Nissan perfino di aver prodotto prove false. La richiesta è di un risarcimento record da oltre 1 miliardo di dollari. L’udienza si terrà il 18 settembre 2023 ma, ad ogni modo, Ghosn dovrà successivamente rispondere alle accuse penali e civili in Giappone.

L’Alleanza tra Renault e Nissan ha subito un contraccolpo dalla vicenda Ghosn e soltanto ad inizio 2023 è giunto il tanto atteso nuovo accordo di partecipazione: la ridistribuzione delle quote permetterà alle due case, e a Mitsubishi, di accelerare sull’elettrificazione delle rispettive gamme.