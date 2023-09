Nissan Europe presenta il concept elettrico 20-23: sportiva del futuro

Lo studio Nissan Design Europe (NDE) di Londra compie 20 anni e per l’occasione Makoto Uchida, Presidente & CEO Nissan, ha svelato il Nissan Concept 20-23, progettato dai più giovani designer dello studio londinese.

Il nome della vettura ovviamente non nasce dal caso: il 20 indica i 20 anni di NDE, il 23 invece ha un doppio significato. Da una parte richiama l’anno in corso, il 2023, dall’altro omaggia la parola “Nissan”: in giapponese il 2 si pronuncia “ni”, il 3 si pronuncia “san”.

Sul fronte del design il Nissan Concept 20-23 omaggia la tradizione del brand rifacendosi a vetture compatte come la Figaro, la S-Cargo, la Pao, la PIke e i modelli Be-1, anche se tutto è rivisto in chiave futuristica. Le linee esterne sono estremamente aerodinamiche, con minigonne e prese d’aria per raffreddare i freni. I fari sono LED sia all’anteriore che al posteriore, dove tra l’altro troviamo uno spoiler utile a creare la giusta deportanza senza ostacolare la visibilità al conducente. Una vettura futuristica che sembra sfidare la CUPRA UrbanRebel presentata nel 2021.

Gli interni risultano sportivi e moderni, con la console centrale montata su due travi metalliche verticali che si innestano sulla “spina dorsale” dell’auto. L’abitacolo immagina una vettura da corsa del futuro, con informazioni essenziali provenienti soltanto da due schermi per ridurre le distrazioni.

Alfonso Albaisa, Senior Vice President, Global Design Nissan, ha dichiarato: “Al team di NDE è stato dato un compito semplice: progettare una city car elettrica divertente e ideale per i spostamenti dei giovani a Londra. La Concept 20-23 ideata è un’utilitaria compatta fortemente influenzata dal mondo delle corse online. E’ apprezzabile la storia che racconta, di come in città si intersechino le dimensioni della vita moderna, della mobilità a zero emissioni e anche gli stilemi dei giochi online”.

Mettendo da parte per un attimo il futuro e tornando al presente, Nissan vi regala 10.000 km di ricariche gratis acquistato un'elettrica del marchio.