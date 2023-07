Anche Nissan monterà il connettore di ricarica Tesla NACS dal 2025

La casa automobilistica giapponese dopo GM, Ford, Volvo, Mercedes-Benz e altri, ha annunciato l'adozione del North American Charging Standard (o NACS), connettore di casa Elon Musk, per i suoi prossimi veicoli elettrici.

Il “club NACS” cresce ancora e lo fa come meglio non potrebbe. Dopo gli annunci di produttori come Volvo e Mercedes-Benz è arrivato il turno di Nissan. La notizia potrebbe sembrare banale ma così non è dato che è il primo produttore asiatico a entrare nelle fila della rivoluzione sperata da Elon Musk.

Un affaire molto importante per Nissan che è uno dei più longevi produttori di auto elettriche, vedere alla voce LEAF spodestata solo dall'arrivo dei gioiellini di casa Musk che, nonostante gli ultimi problemi meccanici che hanno obbligato la casa giapponese a richiamarne diverse, rimane un modello di riferimento nel settore. A oggi Nissan utilizza due tipologie di connettori: CHAdeMO sulla LEAF e CCS1 sull'Ariya (CCS Combo 2 in Europa).

L'anno che vedrà i nuovi modelli Nissan dotati del connettore NACS sarà il 2025. Fino ad allora, e dal prossimo anno, la casa giapponese fornirà un adattatore CCS-NACS per gli attuali proprietari dell'ultimo EV Ariya. Un upgrade non da poco, anche alla luce dei nuovi lettori di carte contactless delle colonnine Tesla Supercharger V4.

Il carrozzone Tesla NACS ormai è sempre più grande e dopo aver ottenuto il via libera per diventare uno standard vero e proprio (il Tesla NCAS diventerà uno standard SAE), il connettore sta arrivando anche sulle reti pubbliche americane come Electrify America, EVgo e ChargePoint. La rivoluzione è tra noi!