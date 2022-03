Nissan e-4ORCE: la tecnologia della Ariya è perfetta per servire il ramen

Nissan è una regina del marketing. Dopo aver presentato una Juke dotata di cingoli, l’azienda di Yokohama ha progettato un’automobile radiocomandata in scala per consegnare ramen al tavolo. Lo scopo? Mostrare le potenzialità del sistema e-4ORCE.

Un piccolo appunto culinario: il ramen è un piatto tipico giapponese, nonché una delle pietanze più note fuori dai suoi confini nazionali. Si tratta di un brodo di spaghetti di frumento servito con carne o pesce e arricchito da una serie di guarnizioni che vanno dalle alghe marine al mais. Inoltre, il museo del ramen di Yokohama, il più importante al mondo, dista a circa 15 minuti di auto dal quartier generale Nissan.

Nel video di Nissan uno chef prepara il ramen per poi posizionarlo sopra lo strano veicolo radiocomandato: l’accelerazione è fulminea e i commensali si preparano al disastro ipotizzabile in fase di decelerazione: il ramen non può che fuoriuscire dalla ciotola. Ed è qui che entra in gioco la tecnologia Nissan e-4ORCE. Proprio come nel crossover Ariya il piccolo veicolo sfrutta due motori elettrici, uno per asse, indipendenti tra loro e progettati in modo da limitare al minimo l’oscillazione tra parte anteriore e posteriore.

Il sistema e-4ORCE utilizza la frenata rigenerativa in ambedue gli assi per ridurre il beccheggio, migliorando sensibilmente il comfort di guida e garantendo maggiore sicurezza. Sul mercato sarà tuttavia disponibile anche una versione a due ruote motrici. Il nuovo crossover è in arrivo nel corso del 2022, se volete avere più informazioni a riguardo vi consigliamo caldamente di guardare l’anteprima della Nissan Ariya a cura di Matteo Valenza.