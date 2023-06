Nissan CUE-X la straordinaria concept del 1985: dal motore al volante, i suoi segreti

La Nissan CUE-X è stata una dei concept più incredibili presentati durante il Tokyo Motor Show del 1985, stando agli addetti ai lavori evento motoristico che fu a dir poco memorabile per quanto mostrato.

Come moltissime auto degli anni '80 che vi abbiamo già svelato, leggasi ad esempio la Citroen Eole, prima auto connessa della storia, ma anche la Oldsmobile Incas, altro straordinario prototipo del 1985, la Nissan CUE-X era una vettura avveniristica e faceva della tecnologia uno dei suoi biglietti da visita.



Esteticamente era una berlina da dimensioni di ammiraglia con una certa somiglianza con la futura Audi A8. Il muso era appuntito e le linee allungate, inoltre aveva un'altezza da terra molto ridotta, con delle grandi ruote, che la facevano apparire ancora più avveniristica di quanto già non lo fosse.

Sotto il cofano un motore V6 da 3 litri con due turbo per una potenza di 300 cavalli e una coppia di 400 Nm, che permettevano al concept Nissan di raggiungere i 250 km/h. Dotata di trazione integrale e quattro ruote sterzanti, aveva una manovrabilità che poche auto al mondo potevano vantare, e se fosse entrata in produzione avrebbe fatto meglio addirittura dell'Audi V8, che giunse sul mercato 3 anni dopo e che aveva “solo” 250 cavalli.



La CUE-X era splendida all'esterno quanto all'interno, a cominciare dal volante futuristico senza “maniglie”, visto che gli indicatori di direzione e dei tergicristalli erano alloggiati nel cuore del volante.

Ovunque era uno profusione di pulsanti e interruttori, un must per gli anni '80 e ora (ahinoi) spariti, e non poteva mancare il telefono di bordo incassato fra due sedili che sembravano provenire direttamente dal salotto di casa dal tanto che erano morbidi e avvolgenti.



Come molti altri concept di quei favolosi anni '80, purtroppo la Nissan CUE-X non venne mai commercializzata ma da quel prototipo gli ingegneri nipponici trassero ispirazione per i modelli futuri del marchio.