Nissan costruirà nuove colonnine in Europa, Italia compresa: CCS e CHAdeMO da 24 e 50 kW

Da qui al 2035, quando l'Europa vorrebbe chiudere le vendite di auto benzina e diesel, il vecchio continente dovrà essere pieno zeppo di colonnine per la ricarica rapida, altrimenti lo switch alle auto elettriche diventerà ingestibile. Ebbene anche Nissan vuole dare una mano, montando nuove colonnine Fast Charge in 18 Paesi europei.

Anche l'Italia è coinvolta in questo processo, al pari di Austria, Belgio, Paesi Bassi, Lussemburgo, Norvegia, Svezia, Finlandia, Danimarca, Francia, Spagna, Portogallo, Svizzera, Estonia, Lituania e Lettonia grazie ad Allego. E.ON invece si occuperà delle colonnine in Germania e Regno Unito. Per accelerare la transizione elettrica, il produttore giapponese installerà nuove colonnine nei suddetti Paesi, con l'obiettivo di avere "il 70% dell'intera rete di vendita coperta entro il 2024".

Un'ottima iniziativa realizzata come abbiamo detto in apertura in collaborazione con Allego e E.ON, anche se c'è qualche dettaglio che non ci torna, per così dire. Le colonnine saranno da 24 kW e 50 kW con standard CCS Combo 2 e CHAdeMO DC, dunque rischiano di nascere già "vecchie", con potenze ridotte e lo standard CHAdeMO ormai prossimo alla pensione (aggiunto solo per le Nissan LEAF e gli e-NV200 più datati).

Avremmo puntato ad almeno 100/150 kW, negli USA ad esempio le colonnine da 50 kW sono già considerate obsolete e ci si sta spostando verso i 300 kW e oltre. Speriamo che le stazioni possano essere aggiornate con il passare del tempo, detto questo dobbiamo comunque felicitarci per l'arrivo dei nuovi punti di ricarica, che saranno installati in 600 location differenti. In questo modo Nissan si prepara al lancio del SUV Ariya.