Nissan conferma: le Nismo elettriche 'prima o poi' arriveranno sul mercato

Dopo avere assistito alla presentazione della Nissan Z da corsa, sviluppata dalla casa giapponese in collaborazione con Nismo, direttamente dalla stessa azienda ci giungono alcune conferme interessanti in merito al lancio futuro di veicoli elettrici Nissan Nismo ad alte prestazioni: ma quando arriveranno?

Nelle ultime ore Top Gear ha parlato direttamente con il presidente di Nissan Europa Guillaume Cartier, il quale ha rivelato quanto segue: “Nismo è una risorsa che abbiamo ed è qualcosa che vogliamo rivitalizzare. E avremo alcune, diciamo, auto con la derivata Nismo? La risposta è sì”, riferendosi ovviamente agli EV.

Secondo quanto da lui affermato, i veicoli elettrici Nismo saranno destinati a ricevere aggiornamenti delle sospensioni e del gruppo propulsore esattamente come nel caso delle automobili Nissan a combustione prodotte in collaborazione con la stessa realtà: “Il punto è che non è un espediente, ciò richiede un investimento per assicurarsi di portare prestazioni”, ha aggiunto.

Nel tempo abbiamo già assistito alla dimostrazione di alcune Nissan Nismo elettriche, come per la Leaf Nismo RC da corsa con due motori elettrici da 161 cavalli e capace di raggiungere i 100 km/h in 3,4 secondi. La messa a punto sportiva è già stata quindi applicata a certi veicoli, ma in contesti controllati: l’obiettivo effettivo è espandere la gamma e riuscire a scendere anche su strada. Il tutto per ora si limita a un “prima o poi arriveranno”, senza date ufficiali.

A proposito di Nissan, eccovi una sfida tra GT-R Nismo e Tesla Model X.