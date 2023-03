Nissan come Tesla: le Ariya potrebbero avere un problema allo sterzo

C’è stato un periodo in cui diverse aziende hanno dovuto richiamare migliaia delle loro auto per problemi agli airbag, ora sembra essere arrivato il mese dei volanti: mentre Tesla viene indagata dalla NHTSA per la Model Y anche Nissan è costretta a richiamare la sua Ariya per un problema allo sterzo.

Anche se le fabbriche Tesla e Nissan non hanno nulla da spartire, il problema che stanno avendo Model Y e Ariya è paradossalmente identico: in pratica, sembra che su alcune vetture lo sterzo non sia stato fissato a dovere. Su alcune Ariya mancherebbe del tutto il bullone di fissaggio, su altre sarebbe stato fissato in maniera errata, e questo causerebbe un “gioco” dello sterzo stesso.

Per precauzione, Nissan si prepara a richiamare 1.063 Ariya per assicurarsi che qualsiasi problema venga risolto a dovere, anche se l’azienda giapponese stima che soltanto lo 0,18% di queste auto possa avere effettivamente il problema, ovvero 2 vetture sulle oltre 1.000 richiamate. Una bella gatta da pelare, più che altro a livello di immagine, anche se per Tesla potrebbe andare molto peggio: la NHTSA stima che le Model Y coinvolte potrebbero essere 120.000, le indagini però sono ancora in corso.



Ricordiamo che la Nissan Ariya è solo l'inizio di un nuovo corso elettrico per il marchio giapponese: arriveranno 19 nuovi modelli elettrici Nissan entro il 2030.