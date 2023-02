Nissan come Tesla: la Ariya costa 8.000 euro in meno in Cina

Il taglio dei prezzi operato da Tesla in tutto il mondo lo scorso mese di gennaio ha generato un vero e proprio terremoto. Ora veniamo a sapere che sia Nissan che Toyota stanno inseguendo Elon Musk in questa guerra al ribasso - almeno in Cina.

Dopo il taglio eseguito da Tesla, Volkswagen ha subito detto a tutti che non avrebbe seguito la società americana, Ford invece si è subito messa a ruota negli USA. Ora anche Nissan e Toyota stanno mettendo in pratica degli importanti ribassi. In Cina la Toyota bZ4X ha subito un taglio di circa 4.000 euro al cambio, ora invece la Nissan Ariya ha ricevuto uno sconto di 60.000 RMB, il che significa un calo di oltre 8.000 euro al cambio per due versioni RWD e due versioni AWD.

Ora la Nissan Ariya costa in Cina (almeno presso il rivenditore Dongfeng Nissan) 224.800 RMB di partenza, ovvero poco meno di 31.000 euro. Il dealer però ci ha tenuto a sottolineare come lo sconto sia solo temporaneo, attivo dal 17 febbraio al 31 marzo. Insomma Nissan ha lanciato una promo a tempo, come del resto ha fatto anche Tesla con i finanziamenti in Italia. Vedremo se la battaglia dei prezzi arriverà anche in Europa e in Italia, dove al momento solo Tesla ha ritoccato al ribasso il proprio listino. Honda ha aggiornato il suo listino italiano con diversi rincari, andando in controtendenza rispetto alla decisione del brand americano, e il brand giapponese non è purtroppo da solo…