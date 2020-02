Nissan fa causa all'ex CEO Ghosn per 10 miliardi di Yen

Nissan non ha chiuso un ottimo quadrimestre, ma le cose potrebbero decisamente mettersi meglio. L'azienda ha infatti intentato causa al suo ex CEO, e chiede danni per ben 10 miliardi di Yen, che equivalgono a circa 83 milioni di euro. Attualmente Carlos Ghosn è ancora latitante.

"La causa ha l'obiettivo di recuperare una parte significativa dei danni economici inflitti alla compagnia dal suo ex dirigente come conseguenza di anni di comportamenti illeciti e fraudolenti", si legge nella causa civile.

Ghosn si trova in Libano, essendo riuscito a scappare dal Giappone. Ghosn sarebbe riuscito a fuggire grazie all'aiuto di un ex berretto verde, nascondendosi all'interno di un baule a bordo di un Jet privato. Ghosn era in condizione di libertà vigilata, mentre i suoi tre passaporti gli erano già stati sequestrati.

Nella dinamica della fuga è stata cruciale la scelta dell'aeroporto giusto: quello di Osaka, che era stato individuato dai complici di Ghosn per i suoi scarsi sistemi di sicurezza, e per il fatto che le piste dedicate ai jet privati fossero quasi sempre vuote.

I danni chiesti da Nissan a Ghosn includono le sue spese non autorizzate effettuate con i soldi aziendali tra cui, queste le accuse dell'azienda, anche pagamenti agli avvocati, alla sorella, oltre che l'uso di jet privati per scopi privati non inerenti al suo ruolo all'interno di Nissan.



I guai legali per Ghosn sono proprio scattati per il suo uso sregolato delle risorse aziendali. Per lui l'accusa è di appropriazione indebita.



Non includono invece eventuali danni per diffamazione. Nissan, infatti, si legge sempre nei documenti legali, «si riserva il diritto di intentare anche una causa di diffamazione separata per i commenti esternati da Ghosn dopo la sua fuga in Libano».

Anche Carlos Ghosn aveva intentato causa a Nissan e Mitsubishi, chiedendo oltre 16 milioni di dollari in danni per averlo licenziato senza giusta causa.