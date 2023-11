Nissan: 'Auto elettrica permette risparmio di 2500 euro all'anno rispetto ad una termica'

Si è tenuto nella giornata di ieri l'11esimo Nissan Forum di Madrid e l'occasione è stata propizia per parlare delle auto elettriche, ma anche del futuro della mobilità come veicoli autonomi e intelligenza artificiale.

Nissan vende per il 90% vetture ibride o elettriche, e la Sakura è l'auto green più venduta in Giappone, una piccola vettura dal costo di soli 12mila euro. L'azienda nipponica è una di quelle che sta rispondendo presente al passaggio verso le auto a zero emissioni, e poche settimane fa Nissan ha fatto sapere che ogni auto prodotta sarà elettrica, dicendo quindi per sempre addio ai motori a combustione.

Bruno Mattucci, amministratore delegato di Nissan Spagna, ha dichiarato che per Nissan: "L'elettrificazione è l'unica via d'accesso alle tendenze che verranno, come ad esempio la mobilità autonoma, la connettività o l'intelligenza artificiale”.

Mattucci si è poi soffermato sull'importanza delle batterie allo stato solido, che dovrebbero "esplodere" definitivamente nel 2028 e che permetteranno di abbassare notevolmente i prezzi delle auto elettriche.

Altro tema cruciale della conferenza è stata l'intelligenza artificiale, che stando a Nissan aiuterà a ridurre i listini, ad aumentare l'autonomia e a ridurre la densità energetica delle batterie. IA che può lavorare in simbiosi con la rete di ricarica, così come specificato nel corso della “chiacchierata” da parte di Ramón Gras, Aretian Urban Analytics and Design della prestigiosa Università di Harvard, che ha spiegato come l'integrazione fra intelligenza artificiale, pianificazione urbana e modellazione della città, permette di ottenere una mappa dove installare i punti di ricarica ma anche migliorare i percorsi dei veicoli.

Infine, sono significative le dichiarazioni di Mattucci sul risparmio dell'auto elettrica in termini di costi annuali: "L'auto elettrica permette un risparmio di 2.500 euro all'anno rispetto a un'auto a combustione". Facendo un breve calcolo si tratta di poco più di 200 euro al mese, soldi che ovviamente rimangono nelle tasche di chi decide di acquistare un EV.