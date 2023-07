Nissan Armada rimane incastrata in un tronco, ed ha anche pagato per passarci. Video

La Nissan Armada è un'auto che è divenuta particolarmente popolare in queste ultime ore grazie ad un video virale su TikTok. Il fuoristrada nipponico è stato protagonista di un episodio a dir poco imbarazzante, finendo incastrato in un gigantesco tronco d'albero.

Dopo la Nissan Micra che è rimasta bloccata per giorni in una stretta via di Santorini, un altro automobilista è stato protagonista di un episodio un po' sfortunato. La vicenda in questione ci giunge precisamente dagli Stati Uniti, dal parco nazionale californiano dove si trova The Shrine.

Si tratta di una sequoia gigantesca di 2.500 anni fa, attraverso cui è possibile far passare la propria auto per vivere una suggestiva esperienza. La Nissan Armada deve aver però calcolato male gli spazi visto che la vettura è rimasta incastrata, così come si vede nel filmato che trovate qui sotto.

Poche settimane fa vi avevamo mostrato il video di una Renault incastrata in una scalinata, ma un'auto inserita in un tronco non ci era ancora capitata, di conseguenza abbiamo approfittato per condividere con voi questo “magico momento”.

Il video è decisamente esilarante in quanto dopo che la Nissan riesce a liberarsi si vede l'automobilista applaudire se stesso, mentre lo specchietto viene in parte sfregiato dal tronco.

In California ci sono tre alberi “drive through” di questo tipo, leggasi The Shrine, quello appena descritto, ma anche Chandelier e Tour Tru; si trovano appena fuori dall'autostrada 101 a circa un'ora di distanza da Eureka, ed essendo di proprietà privata per vivere questo magic moment bisogna pagare una cifra compresa fra i 10 e i 20 dollari.

Ovviamente è tutto molto bello e suggestivo, a meno che non si abbia una vettura dalle dimensioni di una barca: a quel punto lo spettacolo è forse meno interessante. Fortunatamente, come notate dal video qui sotto, il tutto si è risolto nel migliore dei modi, anche se il guidatore ha dovuto faticare e non poco per liberarsi dal tronco.