Il Nissan Ariya visto da vicino: il nuovo crossover elettrico messo a nudo

Il mondo delle auto elettriche odierno probabilmente non sarebbe lo stesso senza l’uscita, avvenuta ormai più di 10 anni fa, della Nissan Leaf, aggiornata e viva più che mai ancora oggi. Ora tutta l’esperienza elettrica di Nissan è finita nel nuovo crossover elettrico Ariya, che il nostro amico Matteo Valenza ha visto dal vivo.

Presentato ufficialmente lo scorso luglio, il nuovo Nissan Ariya 2021 rappresenta per il brand nipponico un vero e proprio punto di rottura con il passato, un modo per rinascere commercialmente dopo i disastri lasciati dallo scandalo Ghosn. Il nuovo Ariya si presenta così al pubblico in due versioni, 2WD oppure AWD e-4ORCE.

La prima vanta 63 kWh effettivi di batteria e un motore da 160 kW e 300 Nm di coppia, con 160 km/h di velocità massima autolimitata e fino a 360 km di autonomia WLTP. Con batteria da 87 kWh effetivi abbiamo invece fino a 500 km di autonomia WLTP, 178 kW di potenza, 300 Nm di coppia.

La variante AWD e-4ORCE offre tre declinazioni differenti, 63 kWh/205 kW/560 Nm con 340 km di autonomia, 87 kWh/225 kW/600 Nm con 460 km di autonomia, 87 kWh/290 kW/600 Nm fino a 400 km di autonomia. Tutte e tre queste varianti sono limitate a 200 km/h. Al di là della scheda tecnica, è arrivato il momento di vedere il Nissan Ariya dal vivo grazie a Matteo Valenza.