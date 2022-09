La nuova Nissan Ariya supera alla grande il box test di Bjørn Nyland

Nissan vende la sua leggendaria LEAF ormai da 12 anni, e sicuramente qualcosa da rinnovare c'è (qui la nostra prova di Nissan LEAF 2022). Il marchio farà il vero salto quantico con la Nissan Ariya pronta a debuttare in Europa. La vettura è già finita fra le mani di Bjørn Nyland che l'ha messa alla prova col Banana Box Test.

Per chi ancora non lo sapesse, lo youtuber norvegese Bjørn Nyland è famoso soprattutto per due prove che fa con tutte le nuove elettriche: la 1.000 km Challenge e il Banana Box Test. Questo secondo in particolare consiste nel riempire la vettura di scatole di banana, un modo simpatico per creare una sorta di "standard" e capire quanto spazio abbiano effettivamente le vetture - al di là dei litri dichiarati in scheda tecnica.



Una sorta di prova volumetrica che la Nissan Ariya ha passato a pieni voti. Pur non avendo un vero e proprio frunk (ovvero un baule anteriore), l'elettrica giapponese è riuscita a contenere 8 scatole con i sedili in posizione, 24 scatole con i sedili abbassati. Siamo insomma a solo una scatola in meno rispetto alla concorrente Volkswagen ID.4, che ha contenuto 9/25 scatole. Per avere un quadro generale più ampio, InsideEVs ha creato una comoda infografica con tutti i migliori risultati.



Il nuovo SUV Crossover elettrico di Nissan sta per arrivare anche in Italia: i prezzi del nuovo Nissan Ariya elettrico.