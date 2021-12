Nissan Ariya Single Seater Concept: tra crossover SUV e Formula E

Conoscente il Nissan Ariya? È il nuovo crossover con cui la casa giapponese ha definito il suo futuro elettrico. Da oggi questo nome è legato anche ad un concept, l'Ariya Single Seater Concept, una sorta di Formula E pensata per la strada.

Nissan con questo concept estremo vuole dimostrare la versatilità del propulsore elettrico della Ariya, un'esplorazione verso l'applicazione su di una vettura ad alte prestazioni.

Non sono stati diramati dati ufficiali, ma possiamo ipotizzare che il concept sia stato pensato per montare l'iterazione più potente del motore della Ariya, un pacchetto che offre 394 CV di potenza e 600 Nm di coppia. Il crossover Ariya può contare su di un pacco batteria da 87 kWh. Quello che rende accattivante il concept è tuttavia l'originale design, un mix tra le linee della Ariya e quelle di una monoposto Formula E, campionato al quale Nissan partecipa tramite il team DAMS.

“In Nissan osiamo fare ciò che gli altri non fanno”, ha dichiarato Juan Manuel Hoyos di Nissan. “Con questo concept vogliamo mostrare il potenziale sportivo del propulsore dell'Ariya, in un pacchetto ispirato al motorsport che non solo cita il design e lo stile della vettura stradale che l'ha ispirato, ma che dimostra anche un nuovo ed efficiente linguaggio per le elettriche sportive”.

Nissan vira di forza verso l'elettrificazione della gamma, arricchendo ed aggiornando anche il proprio linguaggio. A proposito, il marchio di Yokohama ha annunciato ben 23 nuovi modelli elettrificati.