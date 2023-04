Nissan Ariya si fa in quattro: tre nuovi allestimenti, dalla base alla più sportiva

A distanza di pochi giorni dalla partenza della Nissan Ariya che viaggerà dal Polo Nord al Polo Sud, la casa giapponese annuncia una corposa espansione degli allestimenti dedicati al suo crossover elettrico. Nissan Ariya Evolve verrà affiancata dalle versioni Engage, Advance ed Evolve+, con diverse tipologie di powertrain e trazione.

Nissan Ariya Engage diventa la versione d’ingresso del modello e verrà offerta con la sola trazione a due ruote motrici ma con due differenti powertrain: una con batteria da 63 kWh e 160 kW di potenza (circa 217 CV) e una con batteria da 87 kWh e 178 kW di potenza (circa 242 CV). Nonostante si tratti del modello “base”, l’Engage offrirà comunque una ricca dotazione di bordo, con gruppi ottici a LED, cerchi in lega da 19 pollici, due display da 12.3 pollici per strumentazione e sistema dell’infotainment, la possibilità di guidare con un piede soltanto col sistema e-Pedal Step, sistemi ADAS e sistemi vocali per gestire le funzionalità dell’auto.

La Ariya Advance si posizione tra Engage e l’attuale Evolve (salite a bordo della Nissan Ariya Evolve in compagnia di Matteo Valenza), ma rispetto all’allestimento precedente offre anche la trazione integrale chiamata e-4ORCE che utilizza due motori elettrici, uno su ogni asse, per garantire la massima trazione e controllo reagendo ai cambi di aderenza in un decimillesimo di secondo. Inoltre è dotata di ProPILOT con Navi-link che comprende diverse funzionalità di assistenza alla guida, vista panoramica a 360° attorno all’auto, sedili riscaldabili, vetri oscurati e portellone posteriore apribile senza mani.

Al top della gamma arriva invece la Ariya Evolve+, disponibile soltanto con la trazione integrale e-4ORCE, batteria da 87 kWh e potenza che sale a 290 kW (circa 394 CV) e 600 Nm di coppia, per uno scatto da 0 a 100 km/h in 5,1 secondi e una velocità massima di 200 km/h. Inoltre è dotata di cerchi in lega da 20 pollici con corpicerchi aerodinamici e rivestimenti in abitacolo in pelle nappa blu.

Tutte le nuove versioni di Nissan Ariya sono disponibili in Italia e già ordinabili presso le concessionarie Nissan, con un prezzo di partenza di 50.850 euro per l’Engage 2WD da 63 kWh, fino ai 74.350 euro richiesti per l’Ariya Evolve+.