Nissan Ariya inizia il viaggio dal Polo Nord al Polo Sud con una pala eolica al seguito

Nissan aveva promesso che avrebbe portato il suo crossover elettrico tra i ghiacci, e dopo quasi un anno dall’annuncio, oggi è arrivato il grande giorno: la Nissan Ariya degli esploratori Chris e Julie Ramsey ha iniziato ufficialmente il viaggio che la porterà dal Polo Nord al Polo Sud.

Se tutto filerà liscio e senza intoppi, l’Ariya e il suo equipaggio dovrebbero raggiungere il continente antartico a dicembre, e a quel punto il crossover elettrico di Nissan diventerebbe il primo veicolo EV ad aver compiuto un’impresa del genere. Il viaggio è partito dal Polo Nord Magnetico 1823, e proseguirà attraversando il Nord, Centro e Sud America per poi sbarcare in Antartide, dopo circa 27.000 km percorsi dalla partenza.

"Dopo quattro anni di pianificazione e duro lavoro, siamo così entusiasti di dare ufficialmente il via al Pole to Pole", ha dichiarato Chris. "Julie e io abbiamo fatto diverse avventure in EV negli ultimi 10 anni, ma Pole to Pole è sicuramente la nostra sfida più grande ed emozionante”.

La Nissan Ariya utilizzata per la spedizione è di serie in tutto e per tutto per quanto riguarda il powertrain (la Nissan Ariya può percorrere 1.000 km in 11 ore), ma adotta alcune modifiche per poter avanzare senza indugio tra le nevi più fitte: il crossover monta enormi pneumatici da 39 pollici realizzati specificatamente per le spedizioni tra i ghiaccio e sospensioni rialzate per permettere l’alloggiamento delle ruote all’interno dei passaruota notevolmente allargati per l’occasione.

Infine, per assicurarsi la ricarica anche nelle zone più remote previste durante il viaggio, Chris e Julie potranno contare su un carrello su cui montano una serie di pannelli solari e una piccola pala eolica estendibile, così che possano caricare la batteria dell’auto durante le soste e il riposo.

"Abbiamo dovuto pensare in modo diverso, essere innovativi e collaborare con partner che la pensano allo stesso modo per trasformare questa spedizione in realtà", ha affermato Chris. “La nostra Ariya da spedizione è divertente da guidare e si è comportata bene durante il viaggio di 5.000 km per arrivare a questo punto di partenza. Ci dà la fiducia di poter affrontare ogni scenario di guida che dovremo affrontare nei prossimi mesi”. A tal proposito, se voleste seguire il viaggio e le peripezie dei due avventurieri, potrete farlo tramite il profilo Instagram @poletopoleev, dedicato alla spedizione.