Nissan Ariya contro ID.4 e Mustang Mach-E: quale crossover elettrico comprare?

Negli ultimi mesi abbiamo imparato a conoscere le nuove Volkswagen ID.4 e Ford Mustang Mach-E, presto però questi SUV Crossover elettrici verranno insidiati dalla nuova Nissan Ariya. Vediamo un confronto fra le tre auto.

Il confronto arriva dagli USA, con InsideEVs che ha prodotto un'ottima infografica per riassumere le differenze fra le auto, noi però adatteremo tutto con dati europei. Partiamo subito dal confronto Nissan Ariya Venture+ FWD 19" contro Volkswagen ID.4 Pro 19". La vettura giapponese vanta una batteria da 91 kWh, mentre la tedesca si ferma a 82 kWh, in termini di autonomia infatti abbiamo 483 km stimati contro 418 km. In città però la ID.4 può raggiungere i 448 km, mentre in autostrada si scende a 381.

Anche la potenza di picco è a favore della giapponese: 178 kW contro 150 kW. Arriviamo così ai prezzi: la Nissan Ariya Venture+ FWD 19" dovrebbe costare attorno ai 65.000 euro in Italia, del resto è una top gamma, mentre la ID.4 Pro si attesta attorno ai 49.000 euro - e abbiamo visto cosa porta a questa differenza di prezzo. Per saperne di più sul crossover elettrico tedesco, ecco la nostra prova della nuova Volkswagen ID.4.

Ma passiamo al confronto fra Nissan Ariya Venture+ FWD 19" e Ford Mustang Mach-E RWD Extended Range. Qui sulla batteria vince la vettura americana, 98,8 kWh contro 91 kWh. Sui chilometri però siamo quasi pari, 491 per la Ford, 483 per la Nissan. La Mustang vince anche per potenza, 216 kW contro 178 kW, e non abbiamo neppure scomodato la Ford Mustang Mach-E GT presentata in Italia poche settimane fa. Se il prezzo della Ariya è circa 65.000 euro, come abbiamo detto, la Mustang analizzata si ferma a 56.750 euro.