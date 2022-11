La Nissan Ariya elettrica guadagna le 5 Stelle Euro NCAP

Abbiamo appena visto come la NIO ET7 abbia guadagnato le 5 Stelle Euro NCAP. Oggi è il turno di un'altra vettura capace di conquistare le 5 Stelle: la nuova Nissan Ariya. I test della nuova Full Electric di Nissan sono stati effettuati con le due versioni con la sola trazione anteriore, quindi la versione da 214 CV/160 kW e la 238 CV/178 kW.

Andiamo subito a vedere i punteggi ottenuti dal nuovo SUV elettrico di Nissan (che ricalcano grossomodo quelli della NIO ET7), con la protezione degli occupanti adulti all'86%, ancor più notevole il valore della protezione dei bambini con un bel 89%. Purtroppo anche in questo caso è un po’ meno buona la gestione degli impatti con gli utenti vulnerabili della strada, che sono protetti solo al 74% (che comunque è un ottimo voto), mentre il miglior score lo abbiamo nei Safety Assist con un ottimo 93%.

Osservando il video pubblicato dall’ente, possiamo notare come nella prova del Side Pole (uno scontro laterale con un palo) la vettura non venga deformata e non si pieghi garantendo un'ottima protezione per gli occupanti e anche per la batteria. Dal video inoltre si può constatare come le funzioni di assistenza alla guida siano tarati perfettamente, nessuno fallisce nel suo compito, nemmeno quelli più ardui come un pedone che sbuca da dietro una vettura; in questo frangente la macchina appena lo riconosce inizia subito a frenare per evitare l'investimento.

Ricordiamo che la Nissan Ariya è disponibile in due configurazioni di batteria, 63 kWh e 87 kWh, con quest'ultima disponibile sia a due che a quattro ruote motrici. L'autonomia dichiarata della 63 kWh è di 403 km mentre la più grande si spinge fino a 533 km, con qualche chilometro in meno (circa 500) per la quattro ruote motrici.

Ricordiamo che agli ultimi test Euro NCAP anche la Honda Civic 2022 ha guadagnato le 5 Stelle, mentre la Tesla Model S ha stabilito un nuovo record sui Safety Assist.