La Nissan Ariya elettrica può fare 1.000 chilometri in 11 ore

La Nissan Ariya, nel suo modello base con trazione anteriore e batteria da 66 kWh, ha appena superato il test dei 1.000 chilometri con ottimi risultati. Esso prevede la percorrenza di tale distanza nel minore tempo possibile: ciò permette di valutare autonomia, efficienza e velocità di ricarica.

Ad eseguire la prova è il solito e impeccabile Bjorn Nyland, che prende spesso in esame veicoli completamente elettrici sul suolo norvegese, anche in modi alquanto particolari: è un esempio il box test della Ariya.

A ogni modo la Ariya visibile nel video in alto restituisce circa 342 chilometri di autonomia a 90 km/h e 232 chilometri a 120 km/h i quali hanno permesso alla macchina di calcare 1.000 chilometri in 11 ore e 5 minuti alla temperatura media di 10°C.

Come abbiamo già accennato, il risultato è veramente buono, soprattutto considerando che l'elettrica giapponese ha dovuto affrontare un asfalto spesso bagnato, che fa calare sensibilmente l'efficienza generale. La Ariya ha quindi battuto modelli come la Volkswagen ID.3 Pure e come la Hyundai Kona con batteria da 64 kWh, mentre si è posizionata appena dietro la Mercedes EQB 350 4Matic e la Tesla Model S P85 (lista in calce).

A proposito di auto elettriche del brand nipponico, vogliamo rimandarvi al nostro contatto con la Nissan LEAF 2022: è l'EV che più ci ha messo in difficoltà.