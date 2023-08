Nissan anticipa tre modelli ai rivenditori: ci sarebbe anche la nuova LEAF rivoluzionata

Nissan è stato uno dei produttori pionieri della mobilità elettrica, lanciando poco più di 10 anni fa la LEAF, un successo commerciale che però - a oggi - merita sicuramente uno svecchiamento (la nostra prova della Nissan LEAF 2022). Ebbene il marchio ha anticipato la nuova LEAF 2024 ai rivenditori assieme ad altri due EV.

Nel futuro di Nissan ci sono nuove e accattivanti vetture elettriche: stando ad Automotive News, ai top manager del brand nipponico sarebbero stati mostrati diversi nuovi veicoli elettrici, con una nuova e aggressiva campagna da iniziare nel 2025. Addirittura entro il 2030 i rivenditori Nissan sono stati allertati del lancio di 27 nuovi veicoli elettrificati, 19 dei quali totalmente elettrici.

In particolare il brand avrebbe mostrato ai dealer tre nuovi modelli in arrivo nei prossimi anni, tra cui anche il successore della LEAF. Stando ai rivenditori, questo veicolo dovrebbe essere un piccolo crossover coupé, qualcuno ha detto una “Mini Ariya”, con il 25% in più di autonomia rispetto ai modelli attuali - si parla di circa 430 km.

Il secondo modello mostrato sarebbe una berlina performance che potrebbe sostituire la Nissan Maxima. I rivenditori avrebbero anche visto un nuovo SUV crossover elettrico con piattaforma dedicata CMF-EV, la stessa della Ariya (i nuovi allestimenti Nissan Ariya per l’Italia). Dovremmo vedere due nuove Nissan e Infiniti già all’inizio del 2025, modelli seguiti da un paio di crossover elettrici da costruire presso l’impianto di Canton. Non resta che rimanere con le antenne tese...