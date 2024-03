Nissan, annunciati 30 nuovi modelli entro il 2026, 16 saranno elettrici

Nissan ha annunciato il lancio di fino a 30 nuovi modelli nei mercati globali entro il 2026, di cui 16 saranno completamente lettrici. Questa rivelazione è stata fatta durante la presentazione della roadmap triennale della casa automobilistica da parte del CEO Makoto Uchida.

L'obiettivo della casa giapponese è quello di rinnovare il 60% della gamma globale di motori a combustione interna entro la data prefissata, la quali (secondo le stime di Nissan) contribuiranno ad un incremento delle vendite annuali di 1 milione di unità.

Inoltre, Nissan si è posta l'obiettivo di ridurre del 30% i costi di produzione dei veicoli elettrici di prossima generazione, al fine di raggiungere la parità di costo tra veicoli elettrici (EV) e veicoli ICE entro il 2030. Il video teaser ufficiale mostra una serie di nuovi modelli in formazione, tra cui un crossover elettrico, una nuova generazione della Micra basata sull'architettura R5, un Juke completamente elettrico e la prossima Nissan Kicks, della quale abbiamo pubblicato un recente avvistamento (anche se non è chiaro se si trattasse invece della nuova Juke).

A livello globale, Nissan introdurrà otto nuovi modelli in Cina (tutti BEV), sette negli Stati Uniti e in Canada, ben sei nuovi modelli in Europa, cinque in Giappone, cinque in Medio Oriente (tutti SUV), tre in India, tre in Africa (due SUV e una piccola auto ICE) e due in Oceania (un pick-up e un crossover compatto elettrico).

Nonostante, facendo un paio conti complessivi, il numero di modelli a combustione interna e elettrici sia lo stesso, la casa giapponese prevede di aumentare progressivamente il suo investimento nell'elettrificazione fino a oltre il 70% entro il 2026, anche attraverso una partnership di Nissan con Honda del quale vi abbiamo parlato in un articolo precedente.

. Per quanto riguarda l'obiettivo di riduzione dei costi dei veicoli elettrici accennato poca fa, Nissan mira a sviluppare veicoli in "famiglie" utilizzando tecniche di produzione modulare e cicli di sviluppo più brevi, con l'obiettivo di ridurre i costi del 30% rispetto all'attuale modello Nissan Ariya (auto presa come riferimento durante la presentazione. Questo ambizioso piano è parte di una campagna chiamata "The Arc", che sarà parte di questa nuova linea di sviluppo aziendale per il periodo tra il 2024 e il 2026, e che mira a garantire crescita e redditività sostenibili in un mercato automobilistico in continua evoluzione.