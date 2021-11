Nissan annuncia le sue batterie allo stato solido: il futuro è vicino

Nissan ha avviato un programma di elettrificazione estremamente ambizioso, denominato appunto Ambition 2030, con il quale rendere completamente elettrica buona parte della gamma di veicoli proprietari.

Tale processo però non può prescindere da una spinta verso la sostenibilità ambientale. Da questo punto di vista la compagnia ha già ribadito di voler introdurre batterie agli ioni di litio cobalt-free, anche per ridurre i costi produttivi del 65 percento entro il marzo del 2029.

Entro la stessa scadenza Nissan commercializzerà oltretutto la sua priva EV con batterie allo stato solido grazie al rinnovamento dell'impianto di Yokohama, che sarà pronto per il marzo del 2025 (anche Hyundai e Kia mirano allo stato solido). Il modello, dotato di "batterie proprietarie allo stato solido", incuriosisce proprio per l'impiego del termine "proprietarie".

Con ogni probabilità la casa giapponese è già al lavoro sullo sviluppo parallelo di varie tecnologie. In base all'ultimo comunicato stampa del brand, lo stabilimento ASSB di Yokohama sarà fondamentale in tal senso:"Nissan punta a lanciare una EV con batterie allo stato solido proprietarie entro l'anno fiscale 2028, e a preparare un impianto pilota a Yokohama entro l'anno fiscale 2024. Con l'introduzione dell'avveniristico ASSB, Nissan sarà in grado di espandere la sua offerta di EV su vari segmenti e di offrire performance più dinamiche."



Da parte nostra non vediamo l'ora di assistere a queste succulente novità, e per chiudere vogliamo rimandarvi ad una notizia davvero interessante: la prossima Nissan Skyline GT-R sarebbe elettrica.