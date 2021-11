Nissan annuncia 23 nuovi modelli elettrificati, di cui 15 BEV

Gli ultimi anni di Nissan non sono stati affatto semplici, fra presunti scandali finanziari e problemi in termini di vendite worldwide. Questo ha portato il marchio a essere in ritardo sulla spinta elettrica, grazie all'alleanza con Renault e Mitsubishi però gli attuali vuoti stanno per essere colmati.

Nissan ha infatti appena annunciato una strategia di lungo termine che ci porterà da qui al 2030, ovviamente con l'elettrificazione al centro di tutto. La società giapponese sta per investire 2 trilioni di yen (poco più di 15 miliardi di euro) nei prossimi cinque anni. L'obiettivo è aumentare le vendite elettriche e arrivare al 50% del totale entro il 2030 (fine marzo 2031, considerando l'anno finanziario).

Questo sarà possibile grazie al lancio di 23 nuovi veicoli elettrificati, 15 dei quali 100% elettrici alimentati a batteria. Questi numeri riguardano sia Nissan che Infiniti. A oggi, in attesa del SUV elettrico Ariya, esistono diversi modelli Nissan ibridi con tecnologia e-POWER (anche il nuovo Nissan Qashqai ha tecnologia e-POWER), alcuni di questi però in futuro potrebbero diventare Plug-in Hybrid.

L'obiettivo del 50% inoltre è considerato globale, in Europa invece ci si aspettano numeri più alti (75% entro il 2030), in Giappone ci si attesterebbe attorno al 55%, mentre in Cina ci si fermerebbe al 40%. Negli USA il gruppo vorrebbe toccare il 40% di vendite elettriche nell'anno fiscale 2030, non sappiamo però quali modelli elettrificati verranno lanciati negli USA. Ciò che è certo è che sta arrivando un'accelerazione elettrica importante da parte di Nissan, ne vedremo delle belle. Anche perché sempre Nissan ha annunciato le sue batterie a stato solido proprietarie.