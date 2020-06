Nissan 400Z: ecco come potrebbe essere la sportiva giapponese

Al momento Nissan si trova in una situazione economica non idilliaca, come tanti altri produttori di auto indeboliti dalla pandemia di Coronavirus, ma questo ha portato la casa giapponese a dover adoperare tagli enormi, che consistono in circa 2,8 miliardi di dollari annuali.

Il futuro potrebbe vedere il brand concentrato esclusivamente sui mercati cinesi e statunitensi per provare a risollevare la china tagliando sostanzialmente i costi. Questo però non dovrebbe intaccare più di tanto i processi di sviluppo e commercializzazione delle ottime e apprezzatissime auto sportive a marchio "Z".

Con un po' di speranza i ragazzi di Motor1 hanno provato a immaginare una eventuale Nissan 400Z, la "sorellona" della 370Z, dalle forme più allungate rispetto a quest'ultima. I fari passano da angolari a circolari, con la griglia più imponente che va a incastonarsi sotto un muso a forma di bocca di squalo. Sotto al cofano si andrebbe a nascondere un poderoso V6 bi-turbo da 3,0 litri preso di peso dalla Infiniti Q60 e, se i rumors sono fondati, potrebbe dotare della nuova "Z" di oltre 400 cavalli di potenza nella sua forma standard, e di quasi 500 per l'immancabile variante Nismo.

Sicuramente da notare l'inserimento dei nuovi badge sulla carrozzeria. Il logo ridisegnato non è completamente inventato, in quanto è tratto da recenti brevetti depositati dalla compagnia automobilistica. Speriamo che Nissan si dia davvero da fare in questo senso, e riesca a immettere presto sul mercato delle nuove sportive della serie Z come quella rappresentata in fondo alla pagina.

