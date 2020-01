La Nissan 370Z del compianto Paul Walker è diventata la più costosa mai venduta

E' appena stata venduta all'asta una fantastica Nissan 370Z. Quello che più fa scalpore è però il fatto che sia appartenuta a Paul Walker e sia comparsa sul set del quinto film di Fast and Furious. Due fattori che l'hanno resa la 370Z più onerosa mai acquistata.

La vettura fu stata costruita nel 2009, ed è appena stata venduta per 105.600 dollari all'asta di Barrett-Jackson Scottsdale 2020. Quando è apparsa in scena tra le mani di Gal Gadot vestiva un body kit differente, con cerchi neri e cofano in fibra di carbonio.

La 370Z di Fast Five era anche stata personalizzata per apparire come se avesse il kit turbo, con intercooler finto nascosto sotto il paraurti e le immancabili bombole di NOS disposte dietro i sedili. Certo a qualcuno questo genere di modifiche possono sembrare deludenti, ma è proprio così che vengono costruite le auto per i film.

Passando alla concretezza meccanica vi diciamo che la sportiva dispone di un motore V6 aspirato da 3,7 litri e in grado di produrre 337 cavalli scaricati sull'asfalto da un cambio manuale a sei rapporti. Nell'abitacolo trova posto un volante custom removibile, usato all'interno del franchise automobilistico in abbinamento con un sedile da gara di ottimo livello.

Per alcuni un esborso di circa 100.000 euro per un'auto meccanicamente stock può non valere assolutamente la pena, ma per molti altri possedere la Nissan 370Z di Paul Walker, e che ha sfrecciato in Fast and Furious è senz'altro un'occasione da non perdere.



