Nissan 370Z da 700CV sfida Tesla Model S Plaid: il motore prende fuoco!

Dopo avere visto la folle replica tailandese della Nissan Skyline GT-R R34, restiamo nel mondo Nissan per assistere a qualcosa di incredibile. Una Nissan 370Z da 700 cavalli ha sfidato una Tesla Model S Plaid su strada in una gara di accelerazione, ma non è finita bene: il motore della vettura nipponica ha preso fuoco!

Qualcuno non crederà a questa storia ma, fortunatamente, il passeggero della Model S Plaid ha ripreso la corsa dall’inizio alla fine, compresa la fatidica scena! Da una parte abbiamo la detta Tesla da 1020 cavalli, dall’altra la Nissan 370Z modificata dai 337 cavalli di serie ai 700 cavalli. Il pacchetto turbo sarà sufficiente al fine di battere la vettura elettrica in questa gara?

La stessa domanda se la sono posti entrambi i conducenti che, all’inizio del video, mostrano chiaramente il comune intento di sfidarsi in una gara di velocità. All’inizio la 370Z fa sentire il suo motore come si deve e si colloca davanti alla Model S Plaid, ma non per molto: dal momento che la Tesla non fa rumore è difficile capire quanto sia accelerando ma, a un certo punto, essa sorpassa agilmente il rivale e si appresta a vincere la prima sfida.

Ebbene sì, il proprietario della 370Z ha voluto una rivincita…e non è finita bene. La seconda parte del filmato inizia con l’organizzazione della seconda sfida, se non fosse per un bruttissimo rumore meccanico da parte della Nissan che, poco dopo, con un lampo arancione inizia ad avvolgersi di fiamme dal motore.

Per fortuna il tutto si risolve con il semplice accostarsi: arrestata la macchina, infatti, le fiamme si sono estinte quasi subito. Ciononostante, le immagini finali mostrano chiaramente la vernice rovinata sul bagagliaio e sul paraurti posteriore. I danni al motore? Quello lo saprà solo il proprietario quando il meccanico gli presenterà il conto.

A fine dicembre abbiamo invece visto la sfida tra Tesla Model 3 e Nissan GT-R R35.