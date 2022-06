Nissan 350Z con motore Tesla sfida Dodge Viper: il video della splendida gara

Dopo avere assistito alla pazzesca sfida tra Tesla Model X Plaid e Ferrari SF90 Stradale, offertaci da DragTimes su YouTube, sulla stessa piattaforma ci spostiamo dai folli di Hoonigan per vedere la drag race tra una Dodge Viper del 2002 e una Nissan 350Z con motore Tesla.

Vediamo innanzitutto le specifiche delle due vetture: da una parte, la Dodge Viper Simple Shredder a trazione posteriore ha un V10 da 8,0 litri capace di arrivare a 460 cavalli, con trasmissione manuale a sei velocità; dall’altra, la Nissan 350Z convertita con motore di una Tesla Model S arriva a 600 cavalli mantenendo la trazione posteriore ma presentandosi con un peso più elevato, complice anche il bodykit personalizzato in dotazione.

Il primo round di questa gara di accelerazione ha visto la Dodge Viper partire con il botto staccandosi rapidamente dalla Nissan e aggiudicandosi un primo punto prezioso con estrema facilità. La seconda sfida, invece, ha sorpreso tutti grazie alla vittoria della Nissan/Tesla: la sua partenza è stata decisamente più ottimale questa volta e, nonostante il terreno recuperato dalla Dodge, è riuscita a vincere il secondo round. La terza e ultima sfida è avvenuta con partenza in movimento e, anche in questo caso, la “Zesla” – come viene soprannominata dal proprietario – è riuscita a vincere grazie alla sua notevole accelerazione.

Consigliamo comunque di vedere il video intero, dato che lo spettacolo offerto da Hoonigan è decisamente piacevole per chi è appassionato!

À propos di Dodge, eccovi una Viper RST ritoccata a oltre 2.500 cavalli.