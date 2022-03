Avete mai visto una Nissan 350Z tanto estrema? Twin-turbo a vista e look da batmobile

La Nissan 350Z, così come la sua erede, è una vettura che ha riscosso un discreto successo tra gli amanti delle auto giapponesi e non, ma alla 350Z di serie è sempre mancato quel lato graffiante, da mostro della strada. Con i giusti accorgimenti però, la vettura può diventare cattivissima, e questo esemplare ne è la prova.

La 350Z di serie montava un motore V6 da 3.5 litri che poteva erogare 280 o 300 CV a seconda dei modelli, che le permettevano di scattare da 0 a 100 km/h in 6,3 secondi, toccando i 250 km/h di velocità massima. Una cavalleria più che buona, ma non abbastanza da renderla un veicolo temibile, degno di rispetto. Ebbene, l’esemplare che vedete in questo filmato del canale YouTube That Racing Channel, mostra una 350Z che è stata letteralmente trasformata in una creatura che sembra nata dall’unione di una batmobile con una vettura da Super GT (per il campionato Super GT 2022 Nissan ha scelto la Z invece della GT-R).

Il posteriore dell’auto è però il protagonista di questa build, che lascia in bella mostra il doppio turbo montato al posto del paraurti (a proposito, guardate questa folle Lamborghini Gallardo da 1000 CV con motore Toyota a vista), che il proprietario ha scelto in quanto più economico rispetto alle unità da montare sotto al cofano, ma che aggiunge una cattiveria inaudita all’auto, che sembra uscita da un contesto cyberpunk.

Il motore però ha subito altre modifiche che lo hanno portato ad una potenza di 560 CV, vicina a quella di una GT-R di ultima generazione. Anche a livello dinamico l’auto ha subito numerosi accorgimenti, come l’adozione delle sospensioni pushrod che si intravedono attraverso il lunotto posteriore, mentre l’impianto frenante Brembo è stato preso in prestito da una Jeep Grand Cherokee SRT8. Il kit estetico invece è stato fatto interamente a mano dal proprietario dell’auto, che l’ha costruito all’interno del suo garage.