Una Nissan 350Z del 2004 lanciata sull'autostrada tedesca: 17 anni e non sentirli

Una iconica Nissan 350Z del 2004, con 17 anni di servizio, ha ancora qualcosa da dire? Beh secondo il nuovo video di CarRanger su YouTube assolutamente si: l’auto è stata portata sulle autostrade tedesche a scorrazzare senza limiti e questi che seguono sono i risultati.

Nonostante la sua veneranda età, la scheda tecnica della 350Z fa ancora paura: motore V6 da 3.5 litri, trazione posteriore con cambio manuale a 6 rapporti, 280 CV/206 kW con 363 Nm di coppia. Il peso della vettura non va oltre i 1.600 kg, cosa che le permette di toccare ancora oggi i 250 km/h e percorrere lo scatto 100-200 km/h in 18 secondi. Un tempo di tutto rispetto (18,4 in media per CarRanger), migliore persino della Volvo 850 T-5R, che ne impiega 18.9, e della Mercedes 560SEC, a cui occorrono 20,8 secondi.

Meglio della 350Z fanno invece la Ford Mustang CS, vero e proprio punto di riferimento con 11,9 secondi, e l’Audi S5 V8, che completa lo scatto in 14,8 secondi. Oggi la 350Z, come sappiamo, è stata sostituita dalla 370Z, con il produttore giapponese che dovrebbe presto rilasciare una nuova generazione con motore V6 biturbo. Nissan non ha confermato la cosa ma potrebbe quasi certamente utilizzare il 3.0 visto a bordo della Infiniti Q60 Red Sport, che genera la bellezza di 298 kW/400 CV.