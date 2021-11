La NIO Triathlon è un'auto elettrica per la strada, lo sterrato e persino l'acqua

Ogni qualvolta ci imbattiamo in opere di concettualizzazione e di design particolarmente rilevanti o discretamente riuscite non possiamo non soffermarci ad osservarle, e alcune ore fa il designer Guillaume Mazerolle ha catturato la nostra attenzione attraverso la incredibile NIO Triathlon Concept.

La galleria di immagini in fondo alla pagina è stata inviata da Mazerolle ai ragazzi di CarScoops, i quali l'hanno aiutato a diffonderle come meritano. Specializzato in exterior design e in forze presso il produttore cinese NIO, l'autore del concept si è ispirato alle macchine da Formula 1 per portare alla luce un veicolo trasformabile che può affrontare senza alcun problema i tratti in fuoristrada più difficili e persino cavalcare le onde.



La Triathlon Concept si basa su un complicatissimo telaio monoscocca a capsula, il quale ospita un abitacolo monoposto con seduta in posizione centrale (chissà se ospita una batteria sostituibile: ecco le stazioni per il cambio batteria NIO). I richiami alla F1 o alla IndyCar sono visibili, e in effetti quando il veicolo è in "Sprint Mode" punta proprio a sfruttare il grip degli pneumatici slick e l'eccezionale aerodinamica per restituire tempi sul giro da specialista assoluto.



Gli elementi aerodinamici possono successivamente essere staccati per la trasformazione della vettura in un perfetto fuoristrada. In tal senso gli enormi pneumatici sono fondamentali per il passaggio attraverso aree dal fondo piuttosto eterogeneo, e lo stesso vale per le nuove parti esterne da aggiungere per la protezione del cockpit.



Infine troviamo l'ultima modalità, quella acquatica definita come "Aquatic Mode". Agganciando alla scocca due galleggianti tubolari la Nio Triathlon può viaggiare a pelo d'acqua senza batter ciglio, e la potenza del propulsore non può che aiutare.



Mazerolle infatti ha implementato un sistema completamente elettrico in grado di reagire perfettamente ad ogni tipo di sollecitazione e superficie e, seppure sia probabile che un concept del genere vedrà difficilmente la luce, è comunque interessante appurare l'ottimo lavoro svolto dal designer.



Per il momento la casa automobilistica cinese non ha alcun tipo di coinvolgimento nel progetto, e al momento si sta concentrando nell'estendere la commercializzazione dei propri prodotti su altri mercati. Il debutto in Europa in effetti è molto recente, e nel prossimo futuro proverà a conquistarla con forti avanzamenti tecnologici: NIO lancerà le batterie allo stato solido nel 2022.