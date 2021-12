NIO svela la nuova ET5: 1.000 km di autonomia CLTC e prezzo aggressivo

Presto Tesla (e non solo) dovrà preoccuparsi di un nuovo concorrente eccellente in campo elettrico. NIO ha già svelato la sua nuova ET7 nel corso di questo 2021, l'anno però si chiude con un'ultima sorpresa: la ET5 con 1.000 km di autonomia.

Una cifra molto importante che potrebbe sbaragliare non poca concorrenza e risolvere per molti automobilisti il problema dell'ansia da ricarica. Il tutto in un "package" alquanto accattivante, visto che il design della vettura non ha nulla da invidiare a modelli più blasonati, anzi. Parliamo di una berlina di medie dimensioni che andrebbe a insidiare principalmente la Tesla Model 3, anche a fronte dei 41.000 dollari richiesti per l'acquisto - poco più di 36.000 euro al cambio, nella versione con batterie swappabili.

Certo è ancora presto per fare conti e programmi: in Europa non vedremo la ET5 prima del 2025, anno in cui NIO vuole espandersi in maniera massiccia al di fuori della Cina. La ET7 arriverà già nel 2022 ma solo in mercati europei selezionati, pensiamo alla Norvegia e alla Germania, successivamente si aggiungeranno anche Svezia, Paesi Bassi e Danimarca. L'Italia, essendo indietro sul fronte elettrico, potrebbe essere uno di quei Paesi in cui bisognerà attendere il 2025. Inoltre i 1.000 km di autonomia promessi sono calcolati sul ciclo CLTC, non WLTP, bisognerà dunque attendere i risultati con gli standard europei.

Nel frattempo, se volete saperne di più sul brand cinese: alla scoperta della NIO ET7.