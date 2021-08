NIO sfida Volkswagen e Toyota: è in arrivo un nuovo marchio

NIO è uno dei brand totalmente elettrici più apprezzati in Cina ed è da poco sbarcato in Europa, precisamente in Norvegia, dove sta preparando il lancio ufficiale della gamma, previsto per fine 2021.

NIO si pone come marchio prettamente premium ed ha sempre visto Audi, BMW e Mercedes-Benz come rivali naturali. Ora qualcosa sta cambiando. William Li, CEO di NIO, ha dichiarato in un'intervista a Reuters che sono iniziati i preparativi per il lancio di un secondo brand, orientato sul mercato di massa e con una gamma composta da vetture più economiche. Se NIO sta sfidando i brand premium tedeschi, il nuovo marchio sarà posizionato in maniera simile a Volkswagen e Toyota, rispettivamente secondo e primo produttore al mondo.

“Il rapporto tra NIO e il nostro nuovo marchio sarà come quello di Audi-Volkswagen e Lexus-Toyota”, ha dichiarato Li, aggiungendo “vogliamo fornire prodotti e servizi migliori ad un prezzo inferiore rispetto a quello di Tesla Inc”. La sfida è stata probabilmente lanciata anche alla misteriosa Tesla Model 2 in dirittura d'arrivo.

Seppur non è ancora chiaro quali saranno esattamente i segmenti che il nuovo marchio andrà ad occupare, sappiamo che non entrerà in concorrenza con la Wuling Hong Guang MINI EV, la minicar elettrica venduta in Cina a poco meno di 4.000 dollari.

La nuova berlina ET7 è stata lanciata ufficialmente nel gennaio 2021, tuttavia le prime consegne sono previste soltanto nel 2022. La casa di Shanghai vuole lanciare durante il prossimo anno altri tre nuovi modelli, i cui dettagli sono ancora da svelare. (immagine copertina: NIO/Graceeee)