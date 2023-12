NIO presenta la ET9: un salotto su ruote che carica a 600 kW di potenza

Il 28 dicembre 2023 Xiaomi ha presentato ufficialmente la sua prima auto elettrica, la berlina premium SU7, in Cina la concorrenza di alta fascia è in ogni caso spietata e il colosso tech dovrà vedersela anche con NIO e con la sua nuova ET9.

NIO è balzata di recente alle cronache soprattutto per aver percorso oltre 1.000 km con una sola carica con la nuova ET7 con batteria da 150 kWh. Il marchio cinese è particolarmente “affamato” di successo e con la ET9 conferma una voglia assoluta di primeggiare in campo elettrico. Parliamo di un SUV Coupé iper tecnologico che utilizza celle 46105, più grandi del normale, su un’architettura a 900 V. Grazie a questo, la ricarica sulla ET9 è possibile a 600 kW, siamo insomma ai livelli della Formula E.

La vettura è anche dotata di scanner LiDAR e della suite di Guida Autonoma Aquila 2.0 , gestita dal potente chip NX9031 costruito a 5 nm e dal sistema operativo SkyOS. Parlando di dimensioni, la NIO ET9 è lunga 5.323 mm, larga 2.016 mm e alta 1.610 mm, è davvero enorme, basti pensare che il passo è pari a 3.251 mm; tutto questo va ovviamente a vantaggio di uno spazio interno molto ampio, con la società che promette un “comfort da prima classe”. I sedili posteriori sono persino divisi da un cosiddetto Executive Bridge che offre un tavolino apribile e un mini frigo.

Tecnicamente la ET9 offre una batteria da 120 kWh con densità pari a 292 Wh/kg: grazie ai 900 V, può recuperare 255 km in 5 minuti di connessione. Due i motori a bordo da 520 kW/697 CV: all’anteriore abbiamo 180 kW di potenza mentre al posteriore siamo a 340 kW. La vettura si può già ordinare in Cina anche se le consegne non avverranno prima dell’inizio del 2025. Cosa manca? Il prezzo: a partire da 800.000 Yuan, circa 101.000 euro al cambio diretto, neanche troppo se pensiamo a ciò che offre la vettura. In Europa tale cifra serve ad acquistare una nuova Polestar 3 che parte da 94.900 euro.