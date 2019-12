NIO presenta il crossover EC6 da 600 km di autonomia, l'anti Tesla Model Y

Nel 2021 la Tesla Model Y farà certamente incetta di cuori fra gli automobilisti, anche europei, attenzione però perché NIO ha appena presentato una valida concorrente: la nuova EC6.

In realtà durante il NIO Day sono state diverse le novità di peso presentate dal CEO William Li. Innanzitutto la società ha aumentato la capacità delle sue batterie senza però andare a ingrandire le dimensioni della piattaforma - il che è davvero ottimo. È stato poi lanciato il nuovo SUV luxury ES8, completamente riveduto e corretto rispetto alla variante 2018, con un pacco batteria da 100 kWh; inoltre gli attuali proprietari dell'ES8, scontenti dell'autonomia della loro auto, possono portare il loro pacco da 74 kWh a 100 kWh con un prezzo di poco inferiore ai 5.000 dollari (anche in leasing a 100 dollari al mese).

Pensando invece alla battaglia con la Tesla Model Y, la società ha lanciato la nuova EC6, in uscita a metà 2020. La vettura, un crossover dalle linee estremamente morbide ed eleganti, offrirà una batteria da 100 kWh, utili a percorrere oltre 600 km di strada - una delle migliori autonomie del mercato attuale. Parliamo di un crossover a zero emissioni in grado di scattare da 0 a 100 km/h in 4,7 secondi, che dovrebbe avere la medesima trazione AWD del SUV ES6 e una potenza di 430 CV.