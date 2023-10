NIO perde 33.000 euro ogni EV ma non può fallire: ecco perché l'Europa deve preoccuparsi

Come ormai saprete, l’Unione Europea ha iniziato una crociata contro le auto elettriche cinesi. Bisogna capire quanto il governo locale aiuti (o meno) le aziende che poi esportano in Europa automobili vendute a prezzi aggressivi. Ma c’è davvero bisogno di indagare? Forse si: approfondiamo il caso NIO.

Per chi non lo sapesse, NIO è definita “la Tesla cinese”, una compagnia emergente di auto elettriche imbottite di tecnologia, guida autonoma compresa (le prime NIO ET7 partono per l’Europa). Nonostante la buona qualità delle vetture, sembra che NIO perda 35.000 dollari (circa 33.000 euro) ogni vettura che vende: come fa a stare ancora in piedi?

Prima di provare a rispondere bisogna capire come si è arrivato al calcolo di queste perdite. Dallo scorso mese di aprile a giugno, insomma durante il secondo trimestre 2023, NIO ha perso 835 milioni di dollari: in base alle vendite, il produttore ha perso 35.000 dollari per ogni vettura venduta, una cifra davvero alta considerando che la media di ogni transazione è di 42.000 dollari.

La compagnia ha venduto nel Q2 2023 all’incirca 8.000 auto ogni 30 giorni. Il Q3 2023 è andato meglio ma i dati finanziari disponibili sono legali al Q2. Attualmente gli impiegati NIO sono circa 11.000 solo nei reparti di Ricerca & Sviluppo; nelle fabbriche la società ha investito soprattutto in robot, bastano infatti 30 tecnici specializzati in fabbrica per produrre 300.000 motori elettrici all’anno.

Mettendo tutti questi numeri nel calderone, comunque qualcosa non quadra: qualsiasi azienda con tali perdite sarebbe in bancarotta. Qui subentra il “segreto” di NIO, portato alla luce da una recente indagine del New York Times: gli aiuti governativi. Potendo contare su risorse virtualmente illimitate, aziende come NIO possono sopportare senza alcun problema grandi perdite come quelle subite “dalla Tesla cinese” nel corso del 2023. Quando NIO ha sfiorato la bancarotta nel 2020, il governo locale di Hefei (dove si trova la fabbrica della joint-venture JAC-NIO) è subito corso ai ripari, fornendo 1 miliardo di dollari in cambio di una quota del 24% della società. Inoltre una banca controllata dallo Stato ha messo in campo 1,6 miliardi di dollari extra.

Di esempi simili ce ne sono diversi, ha scoperto il NYT: XPeng ad esempio, altra compagnia automotive ultra tecnologica che vorrebbe impensierire Tesla, ha ottenuto assistenza finanziaria dal governo. BYD sembra essere un’eccezione nel panorama, genera infatti profitto costruendo in-house le proprie auto elettriche e le batterie. BYD è anche l’unico produttore di EV in grado di impensierire Tesla sul fronte delle vendite globali.

NIO, XPeng e BYD sono dunque i principali colossi da cui il mercato globale delle auto elettriche deve guardarsi, sono aziende che hanno bisogno di esportare le proprie unità per fare profitto, guardando soprattutto a USA ed Europa. Le vendite sono in crescita un po’ ovunque, non solo nel vecchio continente ma anche in Australia, Medio Oriente e America Latina. Le aziende cinesi hanno dalla loro parte alcuni indiscutibili vantaggi: sono molto avanzate sulle tecnologie elettriche e sulle batterie, lavorano con robot all’avanguardia e possono pagare meno i propri lavoratori rispetto alle medie USA e UE. Un operaio cinese guadagna fino a 30.000 dollari l’anno, un lavoratore Ford ne portava a casa 110.000 prima che iniziasse un nuovo sciopero in grado di paralizzare parte dell’industria (per Elon Musk se Ford e GM accettano le richieste degli scioperi falliscono...).

Mentre negli USA si protesta, dunque, in Cina si lavora senza sosta: la questione non è più se prima o poi la Cina riuscirà a dominare le vendite globali di EV, bisogna soltanto capire quanto presto accadrà. In questa ottica, la volontà della UE di “vederci chiaro” sulle aziende cinesi che esportano nel vecchio continente i loro veicoli non è del tutta illogica e va ben oltre le accuse di protezionismo lanciate dalla Cina.