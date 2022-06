NIO lancia il SUV elettrico ES7 con 850 km di autonomia e 150 kWh di batteria

Il produttore cinese NIO ha presentato diversi aggiornamenti della sua line-up corrente e ha ufficialmente annunciato il lancio del suo atteso SUV ES7. L’ES7 è già in prevendita nel territorio cinese e viene venduto con tutto il meglio che la tecnologia NIO abbia da offrire.

È passato poco più di un anno da quando NIO ha presentato la sua prima berlina nel Gennaio del 2021, la ET7 (la futuristica NIO ET7 arriva in Europa). Ne ha annunciata poco dopo una seconda più piccola, la ET5 (NIO ET5 la berlina con 1.000 km di autonomia), attualmente impegnata nel concludere la fase di messa in strada; farà compagnia alla sorellona sulle strade Cinesi molto presto.



È proprio dalla presentazione della ET5 che circolavano dei rumor su un possibile studio rivolto a un SUV elettrico che NIO avrebbe chiamato ES7; lo scorso febbraio la compagnia ha confermato queste voci eleggendo aprile come mese di presentazione ufficiale. Purtroppo un’ondata imprevista di COVID ha costretto NIO a far slittare questo evento, riprogrammato quindi per fine maggio. A seguito di un ulteriore ritardo la presentazione è stata nuovamente fissata per giugno durante un evento online.



Ora è stata finalmente lanciata la NIO ES7 e abbiamo finalmente scoperto diversi dettagli sul questo nuovo SUV elettrico. L’ES7 è il primo a utilizzare la nuova piattaforma NT 2.0 di NIO e il primo a rappresentare la filosofia di marketing del marchio, che punta a emozionare il cliente grazie alle sue forme. Il muso del SUV ricorda quello di uno squalo e i gruppi ottici posteriori hanno la silhouette di un’ala. Le prestazioni promesse possono essere così riassunte:



• Accelerazione da 0 a 100km/h in 3.9 s

• Frenata da 100 a 0 Km/h in 33.9 m

• Ammortizzatori ad aria standard su tutte le versioni

• CX di appena 0.263

• Range stimato di 485 km con la batteria standard da 75 kWh, 620 km con la 100 kWh e 850 km con quella da 150 kWh.



L’ES7 sarà anche uno dei pochi veicoli destinati al pubblico circolanti in Cina a essere certificato per il traino di un caravan o di un carrello (Max 2.000 kg). Il SUV supporterà inoltre la ricarica di tutti i dispositivi esterni grazie alla funzionalità V2L (vehicle-to-load).



Gli interni seguiranno la filosofia del “salotto mobile” offrendo il massimo in fatto di comfort a bordo con sedili che integrano funzioni di massaggio, ventilazione e riscaldamento. Di serie anche il PanoCinema di NIO per quanto concerne il quadro strumenti, un’esperienza AR/VR integrata con la vita di bordo.



L’ES7 è stato annunciato con prezzi a partire da 66.000 euro secondo il cambio attuale, tasse escluse, per la versione Standard Range, fino ad arrivare 77.500 euro circa, tasse escluse, della Premier Edition. [Testo a cura di Fabrizio Provelli]