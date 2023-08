NIO lancia un nuovo brand per sfidare Toyota e Volkswagen: il nome richiama le Alpi

Le prime immagini del nuovo marchio "Alps" di NIO sono emerse online. Questo nuovo marchio di veicoli elettrici è stato creato per portare Nio nel mercato di massa e competere con grandi nomi dell'industria automobilistica come Toyota e Volkswagen nel segmento di mercato.

Inizialmente, NIO aveva considerato di utilizzare un sottomarchio chiamato "TV" (Toyota e Volkswagen), ma poi ha optato per il nome in codice "Alps" per evitare potenziali complicazioni. Questo nome è stato scelto poiché Toyota e VW sono tra i costruttori automobilistici più venduti, mentre le Alpi rappresentano la catena montuosa più alta d'Europa.

Attualmente, NIO si posiziona nel segmento di mercato con veicoli elettrici che vanno dai 46.000 euro ai 92.000 euro, ma il suo nuovo marchio di veicoli elettrici "Alps", le quotazioni scenderanno, con un prezzo compreso tra 27.000 e i 46.000 euro.

Questo nuovo marchio utilizzerà la piattaforma NT 3.0 sviluppata dalla stessa NIO, che includerà batterie interne appositamente progettate per i modelli di massa. William Li ha affermato che NIO crede che il marchio "Alps" potrebbe raggiungere vendite mensili di circa 50.000 unità per modello.

Le immagini che sono state pubblicate su Weibo mostrano un veicolo pesantemente camuffato, che appare come una berlina ma potrebbe anche rappresentare un possibile crossover. Dalle forme, sembra stranamente simile al design della NIO ET7, con alcune lievi variazioni. Una caratteristica interessante è che il veicolo non ha un LiDAR montato sul tetto, ma è dotato di una telecamera posizionata sotto il parabrezza, il che suggerisce la presenza di un sistema di guida intelligente. Questi dettagli indicano che NIO sta lavorando su un nuovo modello per il suo marchio "Alps" e sta sperimentando tecnologie avanzate per il controllo e l'assistenza alla guida.