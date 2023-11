NIO e Geely (Volvo, Polestar) insieme per il battery swapping

A quanto pare NIO e Geely, il grande gruppo cinese di cui fanno parte brand come Volvo e Polestar, sono pronti a collaborare per lo sviluppo del battery swapping, una tecnologia che potrebbe accelerare la transizione green dell'automotive.

L'obiettivo di questa collab è quello di migliorare le batterie dei veicoli dei rispettivi brand, di allargare la rete delle stazioni di ricarica (o meglio di swapping) e di sviluppare nuove tecniche per lo swap. Stiamo parlando di un sistema dal potenziale enorme, un vero e proprio cavallo di battaglia di NIO che promette di ovviare in modo semplice e repentino alle lunghe attese per le ricariche alle tradizionali colonnine.

In questo modo infatti, invece di ricaricare una batteria completamente scarica la si sostituisce con una nuova, o meglio con una carica (come si cambia la batteria delle auto NIO in pochi secondi). Un processo, secondo le dichiarazioni di NIO, che dura appena il tempo di tre minuti.

Le due realtà automobilistiche cinesi hanno dunque intenzione di spingere sull'acceleratore per quanto riguarda questa tecnologia ancora poco utilizzata in giro per il mondo. Il piano è quello di dare alla luce due sistemi di battery swapping, andando al tempo stesso a migliorare l'esperienza dell'automobilista. Ciò vuol dire che si punta a diminuire ancora di più i tempi della sostituzione, stando attenti però alla sicurezza dell'intero procedimento (qui un'auto elettrica perde la batteria per strada).

Inoltre, NIO e Geely hanno affermato che realizzeranno delle vetture compatibili con entrambi i sistemi di swapping. "La nostra partnership riuscirà a rendere popolare questa tecnologia, diffondendola sempre di più. Così contribuiremo allo sviluppo delle auto elettriche" la dichiarazione di William Li (CEO di NIO).