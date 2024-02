La Nio ET9, l'auto elettrica in grado di scrollarsi di dosso la neve: vedere per credere

E' stata presentata a fine dicembre la Nio ET9, l'auto elettrica cinese 'salotto' con una carica da 600 kw, ennesima berlina premium green Made in China. Una vettura che sorprende, non tanto per le sue qualità (comunque al top di gamma), quanto per una funzione decisamente speciale.

La Nio ET9 è infatti in grado di scuotersi letteralmente, scrollandosi così di dosso la neve come fosse un cucciolo di orso polare. A leggere queste parole ovviamente qualcuno potrebbe essere anche scettico, ma vedendo il filmato lo scetticismo scompare e lascia posto allo stupore.

No, non state guardando un filmato generato dall'IA o un'auto di Cars, ma una vera e propria vettura in “carne ed ossa”, completamente reale. Si tratta ovviamente di una funzione inutile per chi abita in una località dove il clima è sempre mite o caldo, ma per coloro che invece sono soliti vivere in zone montane o comunque dove nevica spesso, rappresenta una vera e propria manna dal cielo.

Nel corso degli ultimi anni abbiamo assistito ad auto sempre più tecnologiche, come ad esempio la super feauture della Mercedes Classe G EV, che permette al fuoristrada di girare su stesso in men che non si dica, ma lo “scrollamento” ci risulta decisamente un inedito.

Nel video, che trovate qui sopra, si nota appunto la Nio ET9 mentre si “pulisce” da sola, sbarazzandosi della neve, e il risultato è alquanto incredibile visto che la stessa vettura è in grado di rimuovere grossi pezzi di neve dal parabrezza, ma anche dal tetto e dal lunotto nel giro di pochi secondi.

Tutto merito del sistema intelligente chiamato SkyRide e del sistema che integra lo steer-by-wire, due diavolerie tecnologie che garantiscono alla ET9 una funzione a dir poco esclusiva quanto bizzarra. La berlina di Nio, presentata a fine 2023, è attualmente in pre order in Cina e sarà consegnata solo nel primo trimestre del 2025.