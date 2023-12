La NIO ET7 sfida le auto diesel: 1.044 km senza mai ricaricare

Anche se a molti utenti un’autonomia da 400 km basta e avanza per gli spostamenti settimanali, l’industria sta comunque lavorando per avere auto elettriche da oltre 800 km - che un giorno potrebbero sostituire le attuali vetture diesel. Ebbene la nuova NIO ET7 ha superato i 1.000 km secondo lo standard cinese CLTC.

Anche se lo standard CLTC è meno severo di quello europeo WLTP, ottenere 1.000 km di autonomia è comunque un traguardo eccellente, è ciò che Elon Musk e altri marchi stanno cercando di ottenere implementando batterie più grandi ma anche motori più efficienti. Al momento c’è ancora parecchio lavoro da fare, soprattutto perché i dati EPA negli Stati Uniti non perdonano nulla, nel frattempo il Tesla Cybertruck vuole superare i 700 km con una batteria aggiuntiva installata nel cassone posteriore. Ma torniamo alla NIO ET7: il costruttore cinese è riuscito a installare nel pianale della berlina premium una mega batteria da 150 kWh, motivo per cui è possibile ottenere tanta autonomia.

Al di là dei test CLTC, il CEO di NIO si è prestato in prima persona a effettuare una prova con la vettura: William Li ha guidato la berlina per oltre 14 ore coprendo una distanza di 1.044 km con ancora qualche punto percentuale residuo (3%). Nei prossimi anni il mercato europeo si riempirà di auto elettriche asiatiche a basso costo, tanto che la Francia ha già deciso di escludere dagli incentivi gli EV Made in China, bisognerà però fare attenzione a veicoli premium come la NIO ET7 per l’appunto, che grazie alle loro tecnologie di ultima generazione possono davvero impensierire le produzioni europee e americane.

L’impresa, se così vogliamo chiamarla, di William Li è stata trasmessa in live streaming, con il CEO che ha raccontato di aver già testato “in laboratorio” la nuova ET7 da 150 kWh di batteria e di aver toccato quota 1.145 km con lo standard CLTC. A oggi, la batteria NIO da 150 kWh è la più grande mai costruita in Cina per una vettura passeggeri; sembra che le singole celle abbiano una densità di 360 kW/kg e un sistema di raffreddamento più efficiente di 6 volte rispetto alle batterie ordinarie. NIO attualmente produce anche batterie da 75 kWh e 100 kWh, questo nuovo pacco da 150 kWh può in ogni caso essere installato su vetture NIO già in circolazione - poiché ha le stesse dimensioni delle altre e pesa soltanto 20 kg in più. Non serve essere degli esperti di settore per capire che sono dati eccezionali e che i produttori europei e americani devono avere timore di queste nuove tecnologie cinesi. Pensate a cosa si potrebbe fare con una vettura elettrica da 1.000 km: si potrebbe andare dalla Lombardia alla Calabria o da Milano a Parigi senza mai ricaricare.