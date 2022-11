La NIO ET7 guadagna le 5 Stelle Euro NCAP: 95% nei Safety Assist

La berlina elettrica NIO ET7 stupisce per i voti ricevuti nei crash test tenuti dall’ente Euro NCAP in materia di sicurezza e per aver vinto l’ultimo Green NCAP test, strumento che permette di capire quanto effettivamente è green una vettura, basandosi su tre fattori.

La vettura di NIO è stata valutata durante gli ultimi test effettuati dall’Euro NCAP e i voti assegnati nelle quattro categorie prese in esame sono di tutto rispetto. Troviamo uno score del 91% nella protezione degli occupanti adulti, questa percentuale scende leggermente nel caso dei bambini dove si attesta al 87%. Spostandoci dalla protezione degli occupanti troviamo che il punteggio più basso è nella protezione degli utenti più vulnerabili della strada (pedoni e biciclette), con un comunque ottimo 73%, e infine un eccellente 95% per i sistemi di sicurezza.

Questi voti non stupiscono, dato che già lo scorso anno il SUV ES8, sempre di NIO, aveva avuto voti simili. Le parole del vicepresidente del reparto d’ingegneria dei veicoli ci aiutano a capire come sono state raggiunte queste vette in ambito sicurezza, ha infatti spiegato che le NIO sono concepite dalla base per regalare ai propri guidatori i più alti livelli di sicurezza e che questi risultati li spingono ad andare oltre con la ricerca su nuovi materiali per migliorare ancora di più in questo campo.

Viene posta molta enfasi anche sulle scelte ingegneristiche adottate dal produttore, come l’uso di nuovi materiali ad alta resistenza per le zone strutturali della vettura e l’uso di un montante B (quello centrale, tra la porta anteriore e quella posteriore) rinforzato e realizzato in un unico pezzo, così che sia più difficile romperlo, insieme a paraurti in grado di assorbire maggiormente gli urti, non solo frontali ma anche laterali.

La NIO ET7 sembra anche essere una delle poche vetture elettriche capace di eguagliare nella realtà i dati dichiarati WLTP in materia di autonomia. Questo sicuramente grazie alla sua aerodinamica, che insieme a una batteria da 150 kWh le ha permesso di raggiungere i 1.000 km di autonomia. Le vetture cinesi, soprattutto elettriche, stanno iniziando a diffondersi in Europa e sembrano agguerrite più che mai, con nuove aziende che stanno producendo modelli sicuri e dotati di elettronica avanzata. Secondo voi riusciranno a superare lo scetticismo generale e a far breccia nel cuore degli europei (le prime NIO ET7 partono per l'Europa)? Fateci sapere la vostra nei commenti!



Ricordiamo che NIO ha inventato un sistema di Battery Swap per le sue auto elettriche.