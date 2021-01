Ecco la NIO ET7: un'ammiraglia elettrica dal range enorme

Allo stato attuale delle cose Tesla e BYD stanno praticamente dominando il mercato cinese per quanto concerne le auto elettriche, ma NIO non vuole affatto essere da meno: la casa automobilistica di Shanghai ha appena presentato la sua NIO ET7.

Come potete notare voi stessi dalla galleria di immagini in fondo alla pagina, si tratta di un'ammiraglia completamente elettrica, la quale prova a sedurre gli automobilisti orientali attraverso linee semplici e pulite sia all'interno che all'esterno, all'impiego di una ampia dose di tecnologia e al comfort generale.

Riguardo le specifiche tecniche possiamo confermare due pacchi batteria differenti per i consumatori: 70 kWh e 100 kWh i quali garantiscono rispettivamente 500 e 700 chilometri per singola carica nel generoso ciclo NEDC (e non 800 km come rumoreggiato pochi giorni fa). Dal nostro canto supponiamo che la Tesla Model S resti ancora la regina dell'efficienza.

Passando alla motorizzazione troviamo l'implementazione di due propulsori elettrici per una trazione all-wheel drive. La potenza si attesta sui 625 cavalli, mentre la coppia arriva a 850 Nm. Per incrementare il range, NIO fa uso di una unità a magnete permanente all'avantreno e di un motore asincrono al posteriore. Il setup è piuttosto sportivo, e infatti permette alla NIO ET7 uno scatto da 0 a 100 km/h in 3,9 secondi.

L'abitacolo invece accoglie i passeggeri con colori chiari e minimalismo. La plancia è dominata da un display per l'infotainment da 12,8 pollici, laddove il conducente si affida a un quadro strumenti digitale da 10,2 pollici e viene deliziato da sistema audio il quale fa affidamento su ben 23 speakers di serie. Se state scrutando il cruscotto in cerca di bocchettoni per il clima state sprecando il vostro tempo, poiché la macchina utilizza una ventilazione "invisibile" che immette aria nell'abitacolo dalle fessure tra le plastiche.

Una parte estesa della presentazione si è focalizzata su una guida autonoma con soluzioni allo stato dell'arte: undici telecamere da 8MP, LiDAR, Adam e il sistema NIO Super Computing lavoreranno in sinergia per offrire al conducente il massimo supporto. Quest'ultimo, per assicurarselo, dovrà sottoscrivere un abbonamento mensile al costo di circa 100 euro (680 yuan cinesi).

La soglia d'ingresso alla NIO ET7 è stata fissata a circa 60.000 euro, mentre le varianti dall'autonomia maggiore e dagli optional più vasti potrebbero superare i 70.000 euro. Un debutto del modello in Europa è al momento parecchio improbabile, ma non mancheremo di aggiornarvi in caso di novità nel merito.