La NIO ET5 è pronta: la berlina da 1.000 km di autonomia mira all'Europa

Una delle aziende elettriche da tenere maggiormente d'occhio in questo 2022 è sicuramente NIO. Il brand cinese ha intenzione di rafforzare in modo serio la sua presenza in Europa e ci ha appena ricordato che la ET5 è in dirittura d'arrivo.

Il marchio ha mostrato sul web la nuova ET5 fatta e finita presso le sue linee produttive di Hefei, segno che fra non molto riuscirà ad arrivare sul mercato. Nello specifico la vedremo questo autunno sul mercato cinese ma non solo, in Europa ad esempio NIO vuole portare la ET5 subito in Danimarca nel corso del 2022.

La ET5 è la seconda vettura NIO ad arrivare in Europa dopo la ET7, già presente in Norvegia. Come affermato dallo stesso produttore, la ET5 è stata creata con la guida autonoma in mente, con decine di sensori incastonati alla perfezione nel corpo della vettura. Il tutto a fronte di una scheda tecnica invidiabile: abbiamo più di 550 km di autonomia con la batteria da 75 kWh, 700 km con la versione da 100 kWh e addirittura 1.000 km con la batteria da 150 kWh, sono dati però che andranno verificati con il ciclo WLTP.

L'accelerazione 0-100 km/h sembra possibile in appena 4,3 secondi, insomma non vediamo l'ora che il veicolo arrivi anche in Italia. NIO del resto vuole toccare 25 Paesi e regioni differenti entro il 2025, Tesla è avvisata. Parliamo inoltre della stessa azienda che ha sviluppato una piattaforma con batterie intercambiabili, e che ha dunque la possibilità di vendere la batteria come servizio: la tecnologia di Battery Swap di NIO arriva in Europa.